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    08 апреля 2021, 12:37

    Три остановки разгромили вандалы в Кургане

    Гора Орлов

    Вандалы из Курагана повредили три остановки, две из них находились в центре города. По данному факту возбудили три уголовных дела, сообщили Ura.ru со ссылкой на данные областного УМВД.

    «В отдел полиции № 1 поступило три заявления от администрации города Кургана по фактам повреждения остановочных комплексов „Театр кукол Гуливер“ на улице Ленина, „Троицкая площадь“ на Куйбышева и „Кургансельмаш“ на Половинской», — заявили в пресс-службе.

    Работники ведомства отметили, что ущерб от действий вандалов оценивается в более чем 50 тысяч рублей. Начальник УМВД по Кургану поставил дело на личный котроль.