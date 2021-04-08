Три остановки разгромили вандалы в Кургане

Вандалы из Курагана повредили три остановки, две из них находились в центре города. По данному факту возбудили три уголовных дела, сообщили Ura.ru со ссылкой на данные областного УМВД.

«В отдел полиции № 1 поступило три заявления от администрации города Кургана по фактам повреждения остановочных комплексов „Театр кукол Гуливер“ на улице Ленина, „Троицкая площадь“ на Куйбышева и „Кургансельмаш“ на Половинской», — заявили в пресс-службе.

Работники ведомства отметили, что ущерб от действий вандалов оценивается в более чем 50 тысяч рублей. Начальник УМВД по Кургану поставил дело на личный котроль.