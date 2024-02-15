Происшествия 15 февраля 2024, 19:11 Три нелегальных игровых клуба закрыли в Нижнем Новгороде

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Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность трех подпольных игровых клубов в Нижнем Новгороде. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщило НИА «Нижний Новгород».

Клубы работали с осени 2021 года. Во время обысков полицейские изъяли 130 единиц игрового оборудования, денежные средства и документы.

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Отмечается, что оперативники также задержали семь участников организованной группы. Им грозит до пяти лет лишения свободы.