15 февраля 2024, 19:11
Три нелегальных игровых клуба закрыли в Нижнем Новгороде
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность трех подпольных игровых клубов в Нижнем Новгороде. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщило НИА «Нижний Новгород».
Клубы работали с осени 2021 года. Во время обысков полицейские изъяли 130 единиц игрового оборудования, денежные средства и документы.
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Отмечается, что оперативники также задержали семь участников организованной группы. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Задержания
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