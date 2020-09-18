18 сентября 2020, 14:25
Три мотоциклиста госпитализированы в результате ДТП в Севастополе
За прошедшие сутки трое мотоциклистов попали в городские больницы Севастополя в результате аварии. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».
Отмечается, что в первом ДТП 36-летняя девушка-водитель не уступила дорогу мотоциклисту. В ходе проверки стало ясно, что у пострадавшего не было прав на управление транспортным средством.
Во втором случае, за рулем мотоцикла находилась девушка. В момент ДТП у нее были признаки опьянения. В третьей аварии женщина, управляя иномаркой, при повороте налево не уступила дорогу мотоциклисту. В результате аварии его отправили в больницу.