Три мотоциклиста госпитализированы в результате ДТП в Севастополе

Отмечается, что в первом ДТП 36-летняя девушка-водитель не уступила дорогу мотоциклисту. В ходе проверки стало ясно, что у пострадавшего не было прав на управление транспортным средством.

Во втором случае, за рулем мотоцикла находилась девушка. В момент ДТП у нее были признаки опьянения. В третьей аварии женщина, управляя иномаркой, при повороте налево не уступила дорогу мотоциклисту. В результате аварии его отправили в больницу.