Три московских школьницы пытались одновременно покончить с собой

Три школьницы из Москвы попали в больницу после одновременной попытки покончить с собой. Речь идет о 13-летних девочках — их удалось спасти.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Сейчас все дети находятся в больнице. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что в ближайшее время сотрудники социальной защиты навестят семьи пострадавших девочек — им предложат любую необходимую в этой ситуации помощь, в том числе психологическую. Известно, что до этого никто из них не обращался за социальной поддержкой.

Московский детский омбудсмен Ольга Ярославская рассказала агентству, что контролирует ситуацию.

«Девочки находятся в больнице, за их жизнь и здоровье борются врачи. Мы находимся на связи со следственными органами, которые разбираются в этой ситуации, с департаментом соцзащиты, которые окажут при необходимости помощь семье», — рассказала собеседница.

Она подчеркнула, что заинтересовалась тем, как устроена воспитательная работа в школе, в которой учились все три девочки.