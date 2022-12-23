Происшествия 23 декабря 2022, 08:26 Три мирных жителя погибли при обстреле поселка Луганское в ДНР Штаб теробороны: три мирных жителя погибли при обстреле ВСУ поселка Луганское в ДНР

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Украинские войска ударили по поселку Луганское в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела погибли три мирных жителя. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

«За сутки на территории ДНР погибли три человека, еще четверо ранены», — уточнили в ведомстве.

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В штабе теробороны рассказали, что обстрелы велись в течение суток с 08:00 22 декабря. Местных жителей предупредили, чтобы они не выходили из дома без лишней надобности.

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Минувшей ночью украинские боевики обстреляли Макеевку. Они выпустили четыре снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.

В четверг, 22 декабря, жительница Донецка погибла при попадании украинского снаряда в свой дом. Пенсионерка 1946 года рождения находилась во время обстрела в своем частном доме на улице Чехословацкой.

Число выпущенных за день украинских снарядов по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка вечером 22 декабря увеличилось до 14.