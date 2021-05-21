Три машины вспыхнули в Москве

Днем в пятницу в Москве загорелись три автомобиля. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В пресс-службе МЧС по городу сообщили, что поступила заявка о возгорании по адресу: улица Веневская, дом 7. На место прибыли сотрудники МЧС, но пока воспламенения не нашли. Они продолжат исследовать территорию дальше. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

В Telegram-канале «Дептранс» сообщили, что движение полностью перекрыто по улице Веневской, в районе дома 27.

Из открытых источников следует, что в этом месте расположена консультативно-диагностическая поликлиника № 121. Что могло стать причиной пожара — пока неизвестно.