Три машины улетели в кювет в Пензенской области

По данным информагентства, около села Загоскино столкнулась отечественная легковушка «ВАЗ-2114» и иномарка Renault Duster. Оба автомобиля вылетели в кювет.

Вторая авария произошла после Загоскино. «ГАЗель» также оказалась в кювете. У маршрутки оторвало пассажирскую дверь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.