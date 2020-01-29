29 января 2020, 13:32
Три машины улетели в кювет в Пензенской области
В Пензенской области зафиксировано два ДТП, в результате которых никто не получил травм. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.
По данным информагентства, около села Загоскино столкнулась отечественная легковушка «ВАЗ-2114» и иномарка Renault Duster. Оба автомобиля вылетели в кювет.
Вторая авария произошла после Загоскино. «ГАЗель» также оказалась в кювете. У маршрутки оторвало пассажирскую дверь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.