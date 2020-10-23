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    23 октября 2020, 17:07

    Три машины столкнулись на перекрестке в Пензе

    Алена Макаренко

    Три машины попали в аварию на Западной поляне в Пензе. Информация появилась во «ВКонтакте», сообщило ИА «Пенза-пресс».
    Три машины столкнулись на перекрестке в Пензе

    ДТП случилось утром 23 октября на пересечении улицы Мира и Окружной. Очевидцы выложили в соцсеть фотографии, на снимках видны три иномарки.

    Корпуса всех автомобилей сильно искорежены, бампер одного из них улетел на тротуар.

    Три машины столкнулись на перекрестке в Пензе | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»

    Официальной информации о пострадавших, а также о причинах и обстоятельствах происшествия нет.