Три машины столкнулись на перекрестке в Пензе

ДТП случилось утром 23 октября на пересечении улицы Мира и Окружной. Очевидцы выложили в соцсеть фотографии, на снимках видны три иномарки.

Корпуса всех автомобилей сильно искорежены, бампер одного из них улетел на тротуар.

Источник фото: «ВКонтакте»

Официальной информации о пострадавших, а также о причинах и обстоятельствах происшествия нет.