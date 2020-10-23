23 октября 2020, 17:07
Три машины столкнулись на перекрестке в Пензе
Три машины попали в аварию на Западной поляне в Пензе. Информация появилась во «ВКонтакте», сообщило ИА «Пенза-пресс».
ДТП случилось утром 23 октября на пересечении улицы Мира и Окружной. Очевидцы выложили в соцсеть фотографии, на снимках видны три иномарки.
Корпуса всех автомобилей сильно искорежены, бампер одного из них улетел на тротуар.
Официальной информации о пострадавших, а также о причинах и обстоятельствах происшествия нет.