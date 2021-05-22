Три машины столкнулись на Новорижском шоссе. Образовалась пробка

Днем в субботу на Новорижском шоссе столкнулись три автомобиля. Информации о пострадавших не поступало. Сейчас на месте образовалась большая пробка. Видео попало в распоряжение «360».

К месту происшествия уже прибыли сотрудники ДПС. Пока на трассе свободна только одна полоса из трех, образовалась пробка. В распоряжении у «360» есть кадры с места ДТП. На них видно, что одна из пострадавших машин была с прицепом — ей досталось больше всего. Капот у легковушки смят в гармошку.

Пока неизвестно, что стало причиной происшествия. Состояние здоровья пострадавших также уточняется.

Сегодня на трассе М-10 Москва — Санкт-Петербург произошла авария с туристическим автобусом. В результате два человека получили травмы, обошлось без погибших. Автобус с туристами из Подмосковья попал в ДТП в Новгородской области. По предварительным данным, он улетел в кювет и перевернулся. В салоне находились 36 человек. Причину и обстоятельства аварии будут выяснять эксперты.