Три машины скорой помощи приехали к месту ДТП в Петербурге

По информации очевидцев, водитель маршрутки № 165 не удостоверился в безопасности маневра, когда поворачивал. В результате аварии движение трамвая № 52 оказалось парализовано. По мнению пользователей Сети, участникам ДТП потребовалась помощь медиков. На место прибыли три автомобиля скорой помощи.

Представители правоохранительных органов выясняют детали и причины аварии.