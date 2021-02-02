02 февраля 2021, 16:39
Три машины скорой помощи приехали к месту ДТП в Петербурге
Авария с маршрутным автобусом произошла на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Здоровцева в Петербурге 2 февраля, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на группу соцсети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».
По информации очевидцев, водитель маршрутки № 165 не удостоверился в безопасности маневра, когда поворачивал. В результате аварии движение трамвая № 52 оказалось парализовано. По мнению пользователей Сети, участникам ДТП потребовалась помощь медиков. На место прибыли три автомобиля скорой помощи.
Представители правоохранительных органов выясняют детали и причины аварии.