Три машины попали в аварию на шоссе Энтузиастов. Видео

Столкновение трех иномарок произошло на пересечении шоссе Энтузиастов и улицы Плеханова. Видео с места столкновения оказалось в распоряжении «360».



Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

На опубликованных кадрах видно, что трехполосную дорогу в районе светофора не поделили три иномарки. Два автомобиля врезались в ограждение трамвайной остановки. Еще одна машина с разбитым боком остановилась на третьей полосе магистрали.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, водитель автомобиля Opel сел за руль пьяным. Его поведение и привело к аварии.

Сейчас на месте работают оперативные службы, которые разбираются во всех обстоятельствах аварии.

Департамент транспорта Москвы предупредил остальных участников дорожного движения, но на шоссе Энтузиастов при движении в центр перекрыты две полосы движения. Водителям рекомендовали выбирать пути для объезда.