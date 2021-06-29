Три мальчика пропали в Приморском крае. Одного нашли утонувшем в реке

В Приморском крае 28 июня пропали три мальчика 8, 9 и 12 лет. Их вещи и велосипеды были найдены на берегу реки Уссури в Лесозаводске.

Мальчики на велосипедах выехали из села Полевое 28 июня. Их личные вещи обнаружили в 17:00. Было заведено уголовное дело по факту их безвестного исчезновения по статье 105. Об этом сообщили в СК.

Во время поисков тело девятилетнего мальчика было обнаружено в реке в 800 метрах от места, где найдены вещи. По предварительным данным, ребенок утонул.

Источник фото: instagram.com/lesozavodsk_life/

По информации инсайдера РИА «Новости», все мальчики были из одной семьи — два родных брата, один двоюродный. Семья благополучная.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.