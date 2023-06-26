Эксклюзив 26 июня 2023, 13:10 Три лошади погибли в результате аварии в Новосибирской области МВД по Новосибирской области подтвердило гибель трех лошадей в ДТП с КамАЗом Unsplash

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В Новосибирской области случилась авария с участием КамАЗа, перевозившего лошадей. В результате ДТП погибли три животных, рассказали «360» в пресс-службе регионального МВД.

Авария произошла днем 23 июня на дороге Н1010, уточнили в ведомстве. Грузовик двигался со стороны Благодатного по направлению в Шилово-Курью. На 10-м километре трассы водитель не справился с управлением, и КамАЗ опрокинулся.

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«Мужчина не пострадал. На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции. ДТП оформлено с материальным ущербом. На месте, по предварительной информации, погибли три лошади», — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Ранее в Сети появились кадры с места происшествия. Ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Инцидент Новосибирск». Автор видео рассказал, что на момент съемки лошади еще были живы, а движение по дороге из-за аварии было невозможным.

Ранее в Забайкальском крае водитель ВАЗ врезался в лошадь, вышедшую на дорогу. Прибывшие медики оказали помощь получившим травмы детям, еще одного пассажира госпитализировали.