15 марта 2023, 15:15
Три легковых машины загорелись ночью в Ленинградской области
Пожар произошел на Ленинградской улице во Всеволожске Ленинградской области. Там загорелись три легковых автомобиля. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
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Информация о пожаре поступила в ночь на 15 марта. Около четырех утра на место происшествия прибыли спасатели, которые справились с огнем в 04:29. К тушению привлекли восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.
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