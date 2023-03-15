Происшествия 15 марта 2023, 15:15 Три легковых машины загорелись ночью в Ленинградской области

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Пожар произошел на Ленинградской улице во Всеволожске Ленинградской области. Там загорелись три легковых автомобиля. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

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Информация о пожаре поступила в ночь на 15 марта. Около четырех утра на место происшествия прибыли спасатели, которые справились с огнем в 04:29. К тушению привлекли восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.