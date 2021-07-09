Три легковых автомобиля и КамАЗ столкнулись в Тюмени

В Тюмени в районе развязки произошла массовая авария. Столкнулись сразу четыре автомобиля — три легковых и один КамАЗ. В результате никто не пострадал. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.

Из-за ДТП на участке дороги образовалась большая пробка. По словам очевидцев, один из автомобилей отбросило в отбойник, у двух других легковушек вмятины спереди и сзади, а вот грузовик к почти не пострадал.

Виновником происшествия предварительно стал водитель КамАЗа. Он не выдержал нужную дистанцию и спровоцировал аварию.