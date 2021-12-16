Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Новосибирске

Массовое ДТП с участием грузовика Scania и трех легковых автомобилей произошло на улице Первомайской в Новосибирске. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 15 декабря около 19 часов. Грузовик под управлением 50-летнего водителя ехал в сторону улицы Эйхе. Рядом с домом № 204 произошло столкновение с Volkswagen. Им управлял 48-летний мужчина.

После этого грузовик влетел в Range Rover, который двигался по встречной полосе. Иномарка столкнулась с автомобилем Peugeot, который направлялся в сторону улицы Героев Революции. Пассажирка Range Rover сломала палец. Ее госпитализировали.