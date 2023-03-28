Происшествия 28 марта 2023, 17:16 Три курсанта скончались в казарме под Петербургом — СМИ «Фонтанка»: три курсанта скончались в Сертолове, возбуждено дело РИА «Новости»

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Трое курсантов Военной академии связи имени Буденного скончались в городе Сертолово в Ленинградской области, сообщила «Фонтанка». По данным источника издания, они могли употребить неизвестное химическое вещество перед смертью.

Точную причину гибели молодых людей установят в ходе экспертизы, добавил собеседник «Фонтанки». В Сертолове молодые люди находились на полевых занятиях. По словам источника, незадолго до гибели курсанты отправились в увольнительную.

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О ЧП в Военной академии имени Буденного стало известно утром 28 марта. Тела молодых людей нашли в казарме, добавил источник. По информации издания, по факту случившегося возбудили уголовное дело о халатности.