Три колледжа «заминировали» в Москве

Московские правоохранители приступили к проверке сообщений о закладке взрывных устройств в трех учебных заведениях столицы. Эвакуированы Кадетский корпус, Колледж полиции и Пожарно-спасательный колледж.

«Поступили сообщения с угрозой взрыва в Пожарно-спасательном колледже Максимчука на Нагатинской набережной, Кадетском корпусе МВД на улице Фабрициуса и Колледже полиции на улице Маршала Тухачевского», — рассказали в экстренных службах. Сообщение процитировало РИА «Новости».

На местах работают эксперты оперативных служб города. Здания учебных заведений проверяют. Занятия пришлось прервать.

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Только из здания Колледжа полиции на улице Маршала Тухачевского пришлось вывести более 800 человек, уточнил ТАСС. Проверка поступивших сообщений продолжается. Личность анонима, сообщившего о минировании учебных заведений, предстоит установить правоохранителям. По состоянию на момент публикации новости сообщения о минировании не подтвердились, взрывные устройства не найдены.