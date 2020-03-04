    04 марта 2020, 08:27

    Три килограмма золота нашли в Якутии у гражданина Армении

    Анастасия Кременчугская

    В Якутии сотрудники УФСБ задержали выходца из Армении. У него изъяли три килограмма природного россыпного шлихового золота. Его стоимость составила около 11 миллионов рублей. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления.

    Драгоценный металл обнаружили во время обыска машины армянина. По данным следствия, он планировал вывезти золото и продать его.

    Против подозреваемого завели уголовное дело. Все золото отправится в доход государства, сообщила «Газета.ru».