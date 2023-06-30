Происшествия 30 июня 2023, 10:54 Три из четырех. В Красноярском крае нашли пропавших подростков МВД РФ: в Красноярском крае нашли трех пропавших подростков

Читать 360tv в

Трех девочек, пропавших в городе Шарыпово Красноярского края, нашли. Об этом сообщили в краевом управлении полиции.

Четыре воспитанницы центра семьи исчезли во время вечерней прогулки 29 июня. Они ушли с территории учреждения и не вернулись. Была создана поисковая группа из сотрудников правоохранительных органов и волонтеров.

Реклама

На следующий день, 30 июня, стало известно, что три девушки самостоятельно позвонили в полицию и сказали, что находятся у кинотеатра в Ачинске. Этот город находится почти в 150 километрах от Шарыпово.

«С ними сейчас работают инспекторы по делам несовершеннолетних», — указано в сообщении.

Еще одна девочка самостоятельно возвращаться отказалась. Ее продолжают искать.

Ранее трое подростков из детского дома пропали во время экскурсии в тайге Кузбасса. Они ушли вперед группы и исчезли. У мальчиков не было при себе еды, воды и теплой одежды. К месту стоянки самостоятельно они не возвращались.