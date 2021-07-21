Три иностранца задержаны за изнасилование в Калининграде

В Калининграде задержали трех уроженцев Узбекистана, которые подозреваются в групповом изнасиловании. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию Калининграда обратилась местная жительница. Она рассказала, что в одной из комнат в общежитии над ней надругались граждане Узбекистана. Девушке удалось вырваться из рук насильников.

Правоохранители заключили мужчин под стражу на два месяца. В пресс-службе СУ СК по Калининградской области пояснили, что заведено уголовное делопо статье об изнасиловании. Все три злоумышленника сознались в совершенном преступлении.