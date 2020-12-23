Три иномарки столкнулись в Петербурге

По данным издания, авария произошла на пересечении улиц Доблести и Маршала Казакова. Внедорожник Volkswagen Touareg вписался в минивэн Opel Vivaro, который развернуло на 280 градусов и он врезался в иномарку Hyundai Solaris. В результате столкновения два человека получили травмы. Их госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.