Эксклюзив 11 июня 2023, 13:14 Три иномарки почти парализовали Каширское шоссе возле метро «Домодедовская» Источник «360»: 3 человека пострадали в массовом ДТП на Каширском шоссе в Москве РИА «Новости»

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Три иномарки не поделили Каширское шоссе в Москве. Участниками аварии стали SsangYong, Mazda и Skoda Kodiaq, сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.

По его информации, спасатели деблокировали одного людей, находившихся в Mazda. Он находится в тяжелом состоянии.

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«В общей сложности пострадали трое — водитель и пассажир Mazda, а также водитель SsangYong», — рассказал собеседник «360».

На месте работают две бригады скорой помощи, оперативные службы города. Источник обратил внимание, что из-за ДТП оказались перекрыты три полосы в сторону области. Свободна только одна. Движение в районе аварии затруднено.

В департаменте транспорта подтвердили данные о дорожной аварии, уточнив, что ЧП произошло близ метро «Домодедовская». Информацию о пострадавших в ведомстве не привели.