Три грузовика столкнулись во Владимире. Один человек пострадал

Серьезное ДТП произошло в микрорайоне Юрьевец во Владимире. Там столкнулись три грузовых автомобиля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное УМВД.

Авария случилась утром 29 августа. Три грузовых автомобиля двигались по улице Ноябрьская. В результате водитель грузовика MAN не рассчитал необходимую дистанцию и врезался в Mercedes-Benz, который влетел в DAF. Один из водителей получил травмы. Мужчину госпитализировали.