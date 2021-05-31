Три грузовика столкнулись в Челябинской области

В Челябинской области произошла авария с участием трех грузовиков, в результате которой один человек погиб. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

ДТП случилось на трассе М5. По предварительным данным, водитель грузовика Scania заснул за рулем и выскочил на встречку, где столкнулся с двумя другими большегрузами Volvo и Man. Мужчина, сидевший за рулем Man, погиб. Виновник аварии получил травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.