Три горняка пострадали на шахте «Денисовская» в Якутии

Три сотрудника пострадали на шахте «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии из-за обрушения горной породы. Обстоятельства и причины происшествия начал выяснять Следственный комитет.

По предварительным данным ведомства, травмы из-за обрушения получили три горняка, сейчас они находятся на амбулаторном лечении. Их жизни ничего не угрожает.

В Следственном комитете отметили, что незадолго до ЧП в районе был зафиксирован поземный толчок земной коры. Место происшествия осмотрел следователь регионального СУ СК, а также опросил работников, проверка продолжается.

В минувшую пятницу, 25 февраля, в шахте «Обуховская» в городе Зверево Ростовской области также произошло обрушение горной породы. Под завалами оказались трое горняков. Они выжили, с ними вышли на связь. Шахтеры находились в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.