Три ДТП с участием детей произошло за сутки в Новгородской области

Двое подростков пострадали, двое погибли в ДТП за последние сутки в Новгородской области. Об этом сообщило издание Novgorod.ru со ссылкой на ГИБДД по региону.

На Драгунском шоссе КамАЗ врезался в скутер, управляемый 15-летним подростком. Пассажиром скутера была девочка, ровесница водителя. Оба погибли.

В Великом Новгороде 15-летний подросток на мотоцикле выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной. Подростка доставили в больницу с травмой головы.

Также на автотрассе Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенок находится в больнице с ЧМТ и сотрясением мозга, написало ИА Nation News.