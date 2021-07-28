Три ДТП произошли в Ивановской области за последние сутки

Три аварии с пожилыми водителями произошли в течение последних суток в Ивановской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В двух случая были сбиты пешеходы. Виновниками аварии были именно водители. Оба раза пострадавшие пополи в больницу.

Третья авария оказалась самой серьезной. Водитель вылетел в кювет, в результате машина перевернулась. Пострадали два пассажира, которые находились в машине. Их госпитализировали.