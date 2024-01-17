Происшествия 17 января 2024, 22:35 Три дрона ВСУ сбили над Брянской областью Богомаз: три украинских БПЛА подавили над Брянской областью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Три украинских беспилотника подавили средствами радиоэлектронной борьбы над Брянской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — уточнил глава региона.

Реклама

Ранее Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Сушаны Климовского района. В результате атаки никто не пострадал, но был частично поврежден жилой дом и нарушено энергоснабжение.

Днем ранее украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Трубчевским районом области. Еще один — над Суземским районом. В тот же день украинские боевики обстреляли село Курковичи. В результате атаки повреждения получили четыре жилых дома, сельхозтехника и одна хозяйственная постройка. В населенном пункте нарушилось энергоснабжение.