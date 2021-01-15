Три дома загорелись в Ульяновске

Вечером 14 января в частном секторе Ульяновска в Ленинском районе на Бакинской улице загорелся дом на двух хозяев. Пламя быстро перекинулась по крыше на вторую часть дома, а затем и на соседнее жилое строение.

На месте работают пожарные, сообщений о пострадавших и жертвах пока нет. Елена Охотникова, жительница части дома, загоревшегося первым, рассказала «360», что ее разбудила дочь. Девочка испугалась, когда выключился свет, и показала матери зарево, осветившее двор. По словам Елены, хозяева загоревшейся половины пришли на место происшествия уже когда там были полицейские.

«Они говорят, что были в доме и сами вызвали помощь, но нет. Они пришли позже. Мы уже на улице были. Нам помогли выбраться другие соседи. Мы с дочкой оделись, схватили документы и выскочили. Нормальная семья, не маргиналы. Они на два дома живут, у них еще квартира в городе», — рассказал Елена.