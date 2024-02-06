Важное 06 февраля 2024, 11:34 Три дома повредило при обстреле села в Белгородской области Гладков: 3 дома повредило при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. При атаке повредило три дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что при обстреле никто из людей не пострадал.

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«Различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы», — уточнил Гладков.

Подворовой обход территории после удара пока продолжается, подытожил губернатор.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам с украинской стороны с начала спецоперации. Для атак на мирные населенные пункты региона ВСУ неоднократно использовали беспилотники.

Утром 6 февраля Минобороны России сообщило, что ночью над Белгородской областью с помощью средств ПВО перехватили семь дронов самолетного типа. По данным ведомства, Украина собиралась совершить террористическую атаку на российской территории с применением БПЛА.