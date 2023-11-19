Происшествия 19 ноября 2023, 04:59 Три дома пострадали из-за ночного обстрела белгородского поселка Ровеньки силами ВСУ Гладков: ВСУ обстреляли белгородский поселок Ровеньки, три дома повреждены РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область. На этот раз под огнем оказался поселок Ровеньки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, в результате атаки пострадавших нет, но повреждены три дома. В них выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме этого, зацепило линию электропередачи.

Реклама

«Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток», — добавил Гладков.

Накануне, 18 ноября, сообщалось об обстреле деревни Грудской в Севском районе Брянской области. Никто не пострадал, но в населенном пункте оказалось нарушено электроснабжение.