19 ноября 2023, 04:59
Три дома пострадали из-за ночного обстрела белгородского поселка Ровеньки силами ВСУ
Гладков: ВСУ обстреляли белгородский поселок Ровеньки, три дома повреждены
ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область. На этот раз под огнем оказался поселок Ровеньки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, в результате атаки пострадавших нет, но повреждены три дома. В них выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме этого, зацепило линию электропередачи.
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«Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток», — добавил Гладков.
Накануне, 18 ноября, сообщалось об обстреле деревни Грудской в Севском районе Брянской области. Никто не пострадал, но в населенном пункте оказалось нарушено электроснабжение.
ВСУ
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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