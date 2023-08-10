Происшествия 10 августа 2023, 14:47 Три дома получили повреждения в белгородском поселке из-за обстрела ВСУ Гладков: ВСУ обстреляли Грайворонский округ, повреждены три дома Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

Читать 360tv в

Три дома в Грайворонском городском округе получили повреждения после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Украинские боевики открыли огонь по поселку Горьковский 10 августа. Гладков уточнил, что никто из жителей не пострадал.

Реклама

«Выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — написал глава региона.

В этот же день в Белгородском районе сработала российская система противовоздушной обороны. Военные сбили беспилотник самолетного типа.

Накануне, 9 августа, неизвестный объект рухнул в селе Колотиловка Краснояружского района, пострадал один человек.

Белгородскую область ежедневно обстреливают Вооруженные силы Украины. Ранее Гладков сообщал, что украинские военные выпустили по региону более 70 снарядов, один житель в Горьковском погиб, еще несколько пострадали.