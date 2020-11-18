Пострадавшую от быка пенсионерку три дня спасали в Ишиме

Пенсионерка Галина Антошкина, проживавшая в деревне Орловка Тюменской области, 12 ноября попыталась вернуть в загон собственного быка, сбежавшего за ограду в центр поселения. Животное напало на 72-летнюю женщину и несколько раз подбросило в воздух.

Как рассказала «360» ее дочь Наталья, пенсионерка сумела самостоятельно добраться до дома и позвонить детям. Дочери вызвали скорую и сами приехали в деревню.

«Наш 80-летний папа отремонтировал ограду, и мама решила вернуть быка. К тому времени он уже добрался до центра деревни и затаился в переулке. Мама подошла к нему, бык бросился, трижды подбросил в воздух, катал ее по земле. Рядом никого не оказалось, и ей удалось встать и уйти, только когда он потерял к ней интерес. Мама немного передохнула на лавочке и почти 500 метров сама прошла до дома. Когда я приехала, она сказала: „Доча, я, наверное, все“. Но она была в сознании все время, даже когда ее везли на скорой в больницу», — рассказал Наталья.

Она поблагодарила врачей скорой и больницы Ишима № 4 за оперативность. Водитель повез их по дороге, которую посоветовала Наталья. Она боялась, что мать растрясет в пути. Наталья — медик и знает, что это имеет значение при множественных переломах. Да и время при таких травмах играет большую роль.

Галине Михайловне быстро сделали рентген, поставили в реанимации дренаж, позже сделали томограмму.

Сейчас ее состояние стабилизировалось, близкие надеются на лучшее.

Врач-хирург приемного отделения ишимской больницы Виктория Саранчина сообщила, что у пенсионерки были одышка и дыхательная недостаточность, вызванная ранением легкого.

«Женщину сразу перевели в отделение реанимации, где ей дренировали плевральную полость. У пенсионерки сломаны ребра, есть раны на шее и в паховой области, а также гематомы на грудной клетке», — рассказала врач.

За жизнь Галины Михайловны врачи боролись три дня. Сейчас она стабильна, идет на поправку и находится в ясном сознании.

«Сейчас здоровьем пациентки займутся врачи-хирурги. Она переводится в отделение хирургии, где ей предстоит длительный процесс восстановления», — рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации Владимир Колмаков.