Три девушки и пожилая женщина пострадали в ДТП с двумя машинами такси в Тюмени

В Тюмени на пересечении улиц Ленина и Челюскинцев столкнулись два автомобиля такси. По информации управления ГИБДД по Тюменской области, одна машина перевернулась.

Как сообщило издание nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции, причиной ДТП стало нарушение очередности проезда, которую один из водителей не смог соблюсти. Оба таксиста в момент аварии находились в трезвом состоянии.

Из-за столкновения автомобилей травмы получили четыре человека. Это три девушки 22, 20 и 18 лет и 69-летняя женщина, серьезно пострадавшая в ДТП.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все подробности произошедшего.