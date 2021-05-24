24 мая 2021, 18:39
Три девушки и пожилая женщина пострадали в ДТП с двумя машинами такси в Тюмени
В Тюмени на пересечении улиц Ленина и Челюскинцев столкнулись два автомобиля такси. По информации управления ГИБДД по Тюменской области, одна машина перевернулась.
Как сообщило издание nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции, причиной ДТП стало нарушение очередности проезда, которую один из водителей не смог соблюсти. Оба таксиста в момент аварии находились в трезвом состоянии.
Из-за столкновения автомобилей травмы получили четыре человека. Это три девушки 22, 20 и 18 лет и 69-летняя женщина, серьезно пострадавшая в ДТП.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все подробности произошедшего.