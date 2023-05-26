26 мая 2023, 16:32
Три девочки утонули в реке в Чувашской республике
Несчастный случай с тремя девочками в возрасте восьми и девяти лет произошел в четверг, 25 мая, в Чувашской республике. Об этом сообщил сайт newizv.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Дети пошли купаться на реку Малый Цевиль, не уведомив об этом взрослых, и утонули. Следственные органы сообщили, что на теле погибших отсутствуют какие-либо телесные повреждения.
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«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии, произведен его тщательный осмотр», — говорится в сообщении ведомства.
Дети
Чувашия
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