Три девочки-подростка избили мужчину на вокзале в Тюменской области

Три девочки 15, 16 и 17 лет избили 36-летнего мужчину на вокзале в Тюменской области. Пострадавшего доставили в медучреждение, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Все случилось на станции Вагай Омутинского района вечером 20 августа. Подростки поссорились с мужчиной-односельчанином и стали бить его руками и ногами, в том числе по голове. По данным СК, мужчине даже потребовалась операция.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 111 УК РФ). Сотрудники СК осмотрели место происшествия, назначили комплекс судебных экспертиз, допросили свидетелей и очевидцев.

Расследование взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских. А прокурору района предстоит проверить исполнение «законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и оценить действия либо бездействие родителей девочек.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в пресс-службе прокуратуры по области.