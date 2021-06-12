Три девятиклассника утонули в Петрозаводске во время купания

В Петрозаводске три 15-летних подростка утонули в реке. Ребята купались в неположенном месте и не справились с течением. СК возбудил уголовное дело после их гибели.

Тела несовершеннолетних обнаружили 11 июня примерно в пятидесяти метрах от берега, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Известно, что школьники решили искупаться в районе набережной. Их отнесло течением, справиться с ним дети не смогли, как и доплыть до берега.

Проверку по факту случившегося начала региональная прокуратура, отметили в пресс-службе надзорного органа.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский уточнил на своей странице во «ВКонтакте», что подростки утонули в акватории Онежского озера.

«День закончился трагедией. <…> Вечером утонули трое подростков, ученики девятого класса 38-й школы. Всех уже подняли, спасти никого не удалось, с родителями работают психологи», — написал он, выразив соболезнования родным погибших.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства случившегося. Они уже возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.