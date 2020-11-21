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    21 ноября 2020, 13:14

    Три десятка человек пострадали от взрыва в кафе в Нур-Султане

    Дарья Морозова

    Произошел взрыв газового баллона в столице Казахстана в Нур-Султане. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления общественного здравоохранения города.

    Взорвался газовый баллон в коттедже, который использовался как кафе. В результате на кухне обрушилась крыша. Погиб один человек, еще 33 попали в больницу с различными травмами.

    Мэр Нур-Султана Алтай Кульгинов организовал проверку заведений общепита на предмет соблюдения безопасности.

    «Выражаю соболезнования семье и родным девушки, оказавшейся в момент взрыва газового баллона в помещении», — написал он.

    Ранее в Городской клинической больнице № 40 в Коммунарке в Новой Москве произошел пожар. По данным МЧС, случилась разгерметизация кислородной магистрали. Информации о пострадавших пока не поступало, пациентов в помещении не было.

    «Данное происшествие не повлияло на работу действующих корпусов. Находящиеся на лечении пациенты находятся в безопасности», — рассказали в пресс-службе МЧС.

    Позже работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии рядом с временным сооружением на территории временного госпиталя в Коммунарке были завершены.