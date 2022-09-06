Три десятка человек эвакуировали из горящей многоэтажки во Владимирской области | 360°

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Три десятка человек эвакуировали из горящей многоэтажки во Владимирской области

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Девятиэтажный дом загорелся во Владимирской области. Оттуда эвакуировали 30 человек, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Огонь распространился на 20 квадратных метров, его оперативно потушили. По предварительным данным, причиной пожара стал телевизор.

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В квартирах по соседству возникло сильное задымление. Оттуда эвакуировали 30 человек. Никто не погиб и не пострадал.

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