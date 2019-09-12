  • Три человека заживо сгорели на волгоградской даче

    12 сентября 2019, 08:16

    Александра Ломейко

    Баня и летняя кухня загорелись на дачном участке в Волгограде. При пожаре погибли три человека, в том числе 29-летняя девушка. Ведется доследственная проверка.

    Возгорание произошло в СНТ «Дзержинец», рассказала «Интерфаксу» представитель СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник.

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    «На месте обнаружены тела троих погибших», — уточнила она.

    По предварительным данным, жертвами пожара стали 66-летний хозяин дачи и его дочь 29 лет. В огне погиб также их родственник.

    Как уточнило РИА «Новости», огонь полыхал на площади порядка 80 квадратных метров. В пресс-службе регионального ГУ МЧС добавили, что горели летняя кухня в 56 «квадратов» и баня размером 5×5 метров.

    О пожаре стало известно в 23:50 по местному времени в среду, 11 сентября. На тушение пламени направили 19 человек и семь единиц техники. Открытый огонь удалось ликвидировать к 00:57.

    По факту случившегося начата доследственная проверка. Причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить правоохранительным органам.

    Несколькими днями ранее один человек погиб при пожаре в сочинской гостинице. Еще одному потребовалась госпитализация.