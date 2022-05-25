Три человека залезли на шпиль высотки у метро «Баррикадная» в Москве

Три человека залезли на шпиль здания на улице Кудринская, дом 1 в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Речь идет о высотке, находящейся у метро «Баррикадная», напротив посольства США.

Изначально появилась информация, что сработал датчик вскрытия люка на чердак. Оказалось, что мужчина лез на звезду. Позже выяснилось, что «альпинистов» трое.

Спасатели уже выдвинулись снимать неизвестных. В итоге люди сами спустились на шпиль. Их передали правоохранительным органам.

Все подробности случившегося уточнятся.