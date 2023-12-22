Происшествия 22 декабря 2023, 14:25 Три человека, в том числе дети, погибли в результате пожара в Ростовской области

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Пожар, случившийся накануне в частном доме на улице Тургенева в Батайске, унес жизни троих человек, в том числе двоих детей. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УМЧС.

До приезда спасателей пламя успело охватить дом на площади 70 квадратных метров. В тушении огня участвовали 36 пожарных и 13 спецмашин. После ликвидации пожара они вынесли из дома тело 59-летней женщины, а также тела двух детей в возрасте трех и шести лет.

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По факту случившегося заведено уголовное дело.