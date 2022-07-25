facebook_pixel
    25 июля 2022, 18:01

    Три человека утонули во Владимирской области за один день

    Арина Бобкова

    Во Владимирской области в воскресенье, 24 июля, утонули три миужчины. Об этом сообщил «Царьград».

    Первая ситуация произошла в водохранилище Содышка во Владимире. Свидетели заметили тело мужчины. Они обратились в спасательную службу. Спустя время труп удалось достать из воды. На данный момент не удалось установить личность погибшего.

    Другой мужчина утонул на пруду в селе Ляхи Меленковского района. Тело на берег вытащили очевидцы. Погибшим оказался 50-летний местный житель.

    Последняя ситуация произошла в деревне Отяевка Кольчугинского района. Там мужчина утонул в реке Пекша, его также заметили свидетели. Сотрудники МЧС извлекли 32-летнего погибшего из воды.

    Все случаи расследуют правоохранители.