Три человека утонули во Владимирской области за один день

Во Владимирской области в воскресенье, 24 июля, утонули три миужчины. Об этом сообщил «Царьград».

Первая ситуация произошла в водохранилище Содышка во Владимире. Свидетели заметили тело мужчины. Они обратились в спасательную службу. Спустя время труп удалось достать из воды. На данный момент не удалось установить личность погибшего.

Другой мужчина утонул на пруду в селе Ляхи Меленковского района. Тело на берег вытащили очевидцы. Погибшим оказался 50-летний местный житель.

Последняя ситуация произошла в деревне Отяевка Кольчугинского района. Там мужчина утонул в реке Пекша, его также заметили свидетели. Сотрудники МЧС извлекли 32-летнего погибшего из воды.

Все случаи расследуют правоохранители.