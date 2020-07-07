07 июля 2020, 16:35
Три человека утонули в Новосибирске во время спасения девочки
Два взрослых мужчины и 14-летний подросток утонули в Новосибирске, спасая тонущую девочку из воды. Об этом сообщило РИА «Новости».
Все трое пытались вытащить девочку из реки Оби. Благодаря им ребенок остался жив, а самих спасателей унесло течение.
Водолазы отыскали тела двух мужчин, обнаружить подростка пока не удалось. Поиски продолжаются до сих пор, сообщила «Газета.ru».
Купаться в том месте запрещено, об этом говорит знак, находящийся перед рекой. Однако взрослых рядом с девочкой не было.