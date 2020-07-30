30 июля 2020, 10:33
Три человека стали жертвами стрельбы в Сент-Луисе
Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы на севере американского города Сент-Луис, штат Миссури. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
Звонок в правоохранительные органы о стрельбе поступил в 14:00 по местному времени. В результате три человека погибли и еще один получил огнестрельные ранения ноги.
Причина стрельбы пока не известна, однако в полиции предполагается, что это могло произойти из-за конфликта двух группировок. Оружие с места происшествия изъято правоохранителями.