Три человека стали жертвами стрельбы в Сент-Луисе

Звонок в правоохранительные органы о стрельбе поступил в 14:00 по местному времени. В результате три человека погибли и еще один получил огнестрельные ранения ноги.

Причина стрельбы пока не известна, однако в полиции предполагается, что это могло произойти из-за конфликта двух группировок. Оружие с места происшествия изъято правоохранителями.