13 июня 2023, 19:19
Три человека стали жертвами пожара в Новосибирской области
Тела двух мужчин и женщины обнаружили спасатели после тушения пожара в селе Старый Порос Мошковского района Новосибирской области. Об этом сообщил«Царьград».
Как рассказали в СУ СК РФ по региону, все погибшие оказались гостями владельцев дома. Где находятся сами хозяева, пока неизвестно.
Реклама
По факту случившегося заведено уголовное дело. Следствие назначило проведение судебно-медицинской, пожарно-технической и криминалистической экспертиз.
Пожары
Реклама
Реклама