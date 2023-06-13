Происшествия 13 июня 2023, 19:19 Три человека стали жертвами пожара в Новосибирской области

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Тела двух мужчин и женщины обнаружили спасатели после тушения пожара в селе Старый Порос Мошковского района Новосибирской области. Об этом сообщил«Царьград».

Как рассказали в СУ СК РФ по региону, все погибшие оказались гостями владельцев дома. Где находятся сами хозяева, пока неизвестно.

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По факту случившегося заведено уголовное дело. Следствие назначило проведение судебно-медицинской, пожарно-технической и криминалистической экспертиз.