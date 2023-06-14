Происшествия 14 июня 2023, 21:26 Три человека стали жертвами ДТП во Владимирской области

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Во Владимирской области произошла авария, в результате которой погибли несколько человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

ДТП случилось в Гусь-Хрустальном районе. 54-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением и оказался на встречке, где столкнулся с Renault и Opel. Виновник аварии, а также мужчина, сидевший за рулем Renault, и его пассажирка погибли. Водителю третьего авто удалось выжить. Проводится проверка.