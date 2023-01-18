Происшествия 18 января 2023, 22:45 Три человека стали жертвами ДТП в Волгограде

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В Волгограде произошла авария с участием грузовика и маршрутки. В ДТП погибли несколько человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на региональное МВД.

При столкновении грузового автомобиля и маршрутного такси Peugeot в Кировском районе смертельные травмы получили три человека, в том числе один ребенок.

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Еще несколько пассажиров маршрутки пострадали. Их доставили в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.

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