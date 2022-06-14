Три человека стали жертвами ДТП в Нижегородской области

В Нижегородской области случилось ДТП, в результате которого три человека погибли. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное МВД.

RT уточнил, что авария произошла на 186-м километре автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров. По предварительным данным, столкнулись иномарки Hyundai Solaris и Hyundai Santa Fe. Женщина, управлявшая первым авто, и ее двое детей получили смертельные травмы и скончались. Водитель другой машины и два его пассажира попали в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.